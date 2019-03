Chimpansee in psychose nadat flesje met drugs in zijn verblijf wordt gegooid

Een chimpansee van een Noorse dierentuin heeft vorige maand drugs toegediend gekregen, nadat een plastic flesje in zijn verblijf terecht kwam. Het dier raakte in een psychose en begon zichzelf te bijten. De aap, genaamd Julius, moest tweemaal onder narcose worden gebracht om de situatie onder controle te krijgen.

,,We zijn geschokt,” schrijft de dierentuin uit het Noorse Kristiansand op haar website nadat bleek dat de 39-jarige chimpansee drugs toegediend had gekregen. Zeer waarschijnlijk gooide een bezoeker van het park een flesje met de drugs het verblijf in.

Het toeval wil dat het flesje precies bij Julius terecht kwam. Julius, wereldberoemd in Noorwegen, is de enige aap van de groep die in staat is om zelfstandig een draaidop van een flesje te krijgen. Niet lang nadat hij het goedje opdronk, raakte hij in een psychose. Hij begon zichzelf te bijten en hield hier een flinke wond aan over.

Verzorgers zagen geen andere mogelijkheid dan Julius te verdoven en onder narcose te brengen. Op deze manier kon hij zichzelf geen schade meer toebrengen en konden ze de wond controleren en hechten. De volgende dag was Julius nog steeds niet in normale doen en dus werd hij opnieuw onder narcose gebracht. Dit keer wel met succes. ,,We zijn enorm blij dat hij aan de betere hand is. Het had veel slechter af kunnen lopen,” vertelt Rolf-Arne Olberg, dierenarts van de dierentuin. Julias is in inmiddels weer onderdeel van de roedel.

Onderzoek