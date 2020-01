China bevestigt: coronavirus is van mens op mens overdraagbaar

De gezondheidsraad in China bevestigt dat het recent opgedoken coronavirus overdraagbaar is van mens op mens. Tot nu toe was daar nog onduidelijkheid over, al werd mensen in het getroffen gebied al wel geadviseerd mondkapjes te dragen.

Het dodelijke virus woedt voornamelijk in de provincie Hubei in China en kan zowel mensen als dieren besmetten. Volgens Chinese staatsmedia zijn er tot nu toe 217 besmettingen geregistreerd. Zeker drie mensen zijn aan het virus overleden. Vandaag werden voor het eerst ook besmettingen op andere plekken in China gemeld: vijf in Peking en zeven in andere Chinese provincies.

Een besmet persoon kan last hebben van een gewone verkoudheid tot ernstige nierfalen. Volgens de gezondheidsorganisatie is ook medisch personeel in het gebied getroffen.

Onderzoekers melden dat het virus is ontstaan op een markt in de Chinese stad Wuhan, in centraal China. Dat het virus overdraagbaar is van mens op mens blijkt volgens de gezondheidsraad na onderzoek bij een Chinees gezin, waar meerdere gezinsleden waren besmet, maar slechts twee van hen de bewuste markt in Wuhan hadden bezocht.

Zuid-Korea

Ook buiten China is men alert. In Zuid-Korea werd een 35-jarige Chinese vrouw aangetroffen met vergelijkbare symptomen en in Thailand ligt een Britse backpacker in het ziekenhuis met kenmerken van het virus. Ook in Japan zijn mensen in quarantaine geplaatst omdat niet uitgesloten kan worden dat zij drager zijn van het virus.

Verschillende luchthavens en treinstations in China zijn inmiddels uitgerust met thermische camera’s. Op beelden op YouTube is te zien hoe mensen na een binnenlandse vlucht vanuit Wuhan worden gescand op koorts voor zij het vliegtuig mogen verlaten. Iedereen die met verhoging uit het vliegtuig kwam, is in quarantaine geplaatst.

Volledig scherm Medisch personeel staat klaar om besmette patiënten op te vangen. © EPA

‘Alert’

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) liet afgelopen weekend weten alert te zijn op het nog enigszins mysterieuze Chinese virus. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zijn reisadvies naar de Chinese regio rondom de stad Wuhan aangepast. ,,Vermijd contact met zieke mensen, pluimvee- en vismarkten en -producten en was steeds goed uw handen’’, aldus het departement.

Volgens het RIVM is de kans dat het virus in Nederland opduikt heel klein omdat er vanuit Wuhan geen directe vluchten naar ons land zijn.

Het nieuwe coronavirus wordt gevreesd omdat het verwant is aan het virus dat SARS veroorzaakt. Aan die ziekte overleden in 2002 en 2003 bijna achthonderd mensen in 37 landen na een uitbraak in China.

Een Britse toerist vecht voor zijn leven in een ziekenhuis in Thailand nadat hij tijdens een bezoek aan het populaire eiland Koh Phi Phi is getroffen door een levensbedreigende longinfectie. Artsen in het ziekenhuis houden er rekening mee dat de kerngezonde Ash Shorley (32) slachtoffer is geworden van het coronavirus. Daarmee is hij mogelijk het eerste westerse slachtoffer van het oprukkende virus.