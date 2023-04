China boos over AIVD-rapport, wil dat Nederland ophoudt over ‘Chinese dreiging’

China is volgens de inlichtingendienst, samen met Rusland, ‘de grootse bedreiging van de veiligheid van Nederland’, staat in een maandag gepubliceerd rapport. Zo staat er onder meer dat ‘China voor Nederland een belangrijke handelspartner is, maar tegelijkertijd worden beschouwd als een systeemrivaal’. Dan gaat het onder meer om (digitale) spionage, heimelijke investeringen en illegale export. ‘Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en wetenschappers zijn daarvan regelmatig het slachtoffer’, schrijft de AIVD.

Dat de Aziatische grootmacht daarbij ‘alles inzet wat het nodig vindt’ wordt een bedreiging genoemd voor onder meer de slagkracht van de krijgsmacht. Ook kan Nederlandse technologie die voor vreedzame doelen is ontworpen, worden gebruikt voor onderdrukking of oorlogsvoering, waarschuwt de inlichtingendienst.

‘Fout narratief’

Dat alles vindt de Chinese regering een fout narratief, ‘een verhaal dat niet gebaseerd is op feiten’. Beijing is geïrriteerd over de westerse voorstelling van zijn beleid. De woordvoerder noemde kritiek op China zoals recentelijk geuit door de buitenlandministers van de G7 (zeven economisch belangrijke landen) op een bijeenkomst in Japan ‘kwaadaardige lasterlijke praat om de goede naam van China te besmeuren’. De G7-ministers hebben zich volgens Beijing zo bovendien ongeoorloofd in de binnenlandse aangelegenheden van de communistische Volksrepubliek gemengd.

Overigens voelt de Europese Commissie zich door de uitspraken van China niet geremd. De Commissie komt de komende maanden met voorstellen over Europese investeringen in ‘gevoelige technologieën’ in andere landen, zoals China. Die zullen onderdeel worden van een nieuwe economische veiligheidsstrategie, zei voorzitter Ursula von der Leyen dinsdag tijdens een debat over de relatie tussen de EU en China in het Europees Parlement in Straatsburg.

‘Essentiële Europese sectoren beschermen’

Het is volgens Von der Leyen dringend tijd voor nieuwe instrumenten om een aantal essentiële Europese sectoren beter te beschermen. ,,We moeten zorgen dat onze bedrijven hun kennis, kapitaal en mogelijkheden niet kwijtraken aan degenen die onze systeemrivalen zijn”, stelt Von der Leyen, die vorige maand in Beijing bij president Xi Jinping op bezoek was. Volgens haar moet voorkomen worden dat met name nieuwe Europese technologieën weglekken naar de Chinezen, om ze voor militaire doeleinden of spionage in te zetten.

De EU is druk bezig met het herzien van de economische en politieke betrekkingen met China. ,,Zonder de banden te verbreken”, aldus Von der Leyen, ,,maar de relatie moet wel dringend in evenwicht worden gebracht.”

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) bracht deze week het jaarverslag over 2022 uit (video):

