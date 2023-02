China haalt fel uit naar VS: ‘Gaan ze dan alle ballonnen in de wereld neerhalen?’

De Amerikaanse president Joe Biden gaf uiteindelijk het bevel om die ballon neer te halen, op verdenking van Chinese spionage. ,,Maar er hangen overal in de wereld zoveel ballonnen, gaat Amerika die dan allemaal neerhalen?”, vroeg Wang zich af.

De Chinese topdiplomaat zei op de conferentie ook dat de VS het mis heeft door China steeds weer als een geopolitieke uitdaging neer te zetten. Volgens hem is die angst ongegrond en probeert Amerika de reputatie van zijn land te besmeuren. Als voorbeeld noemde hij de discussie over computerchips.

Volledig scherm De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, heeft zaterdag op de grote internationale veiligheidsconferentie in München fel uitgehaald naar de Verenigde Staten. © ANP / EPA

Biden wil miljarden investeren in de binnenlandse productie van chips om minder afhankelijk te worden van China. De Amerikaanse president legde ook verregaande beperkingen op voor chipexport naar Chinese bedrijven. ,,Dat is honderd procent protectionisme en honderd procent egoïsme”, zei Wang.

Het opleggen van beperkingen gebeurt niet alleen in de VS zelf. Het land maakt zich ook hard voor een verbod op de export van chipmachines als die van het Nederlandse AMSL naar China. Een deal daarover tussen Nederland en de VS zou al gesloten zijn.

Het is gezien de spanningen tussen de twee landen niet duidelijk of Wang en zijn Amerikaanse evenknie, Antony Blinken, elkaar nog zullen ontmoeten in München. Er is al enkele dagen sprake van een eventuele ontmoeting, maar een bevestiging blijft uit. Beide ministers zijn nog tot zondag in de Duitse stad, waar dit weekeinde veel hoogwaardigheidsbekleders aanwezig zijn.