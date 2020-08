‘China heeft corona nu grotendeels onder controle, maar erkent dat er fouten zijn gemaakt’

Ook ambassadeurs komen er in Peking niet onderuit: tegen strenge coronamaatregelen bestaat geen diplomatieke immuniteit. Dus moet Wim Geerts, de Nederlandse ambassadeur in China, ook een app downloaden die werkt met gezichtsherkenning en paspoortgegevens. ,,De app werkt met kleurcodes. Als je uit een coronagebied komt, wordt het bijvoorbeeld rood. Zo niet, dan kleurt hij groen en kan je door. Als ik die app niet heb, kom ik veel publieke ruimten als winkels of restaurants niet binnen’’, zegt Geerts (56) aan een bureau op de Nederlandse ambassade in hoofdstad Peking. De ambassadeur in grijs pak en wit overhemd vertelt via een beeldverbinding (‘die virtuele diplomatie is niet alles hoor, direct contact is vaak echt beter’) over de gevolgen van het coronavirus, de actuele situatie en de bijna Koude Oorlogsfeer die ontstaat tussen de VS en China.