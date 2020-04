China herdenkt coronadoden met een ‘jammerklacht’ van drie minuten

videoDrie minuten lang klonken luchtsirenes en toeters. De vlaggen hingen halfstok. Het leven in China stond vanochtend stil om de duizenden coronadoden te herdenken. In het bijzonder de ‘martelaren’ die voorop gingen in de strijd van tegen het virus, dat nu zorgt voor een wereldwijde pandemie.

Op een dag van nationale rouw hebben de Chinezen vanochtend de slachtoffers van de coronacrisis herdacht. In het hele land ligt het openbare leven even stil. Alle openbare en recreatieve activiteiten zijn opgeschort. Om 10 uur ’s ochtends (lokale tijd) klinken de claxons van auto’s treinen en schepen in een drie minuten durende ‘jammerklacht’.

In de hoofdstad Beijing komen president Xi Jinping en enkele leden van partijtop samen in Zhongnanhai, het bestuurscentrum van de Communistische Partij. Ze dragen zwarte pakken en witte anjers en buigen voor de Chinese vlag die halfstok hangt.

In Wuhan, het epicentrum waar het virus in december uitbrak, staan alle stoplichten om 10 uur op rood en ligt het verkeer stil. De stad is maandenlang op slot gegaan. Wuhan kreeg een ‘heldenstatus’, vanwege de vele offers die de 11 miljoen inwoners hebben gebracht.

Volledig scherm Eerbetoon aan de slachtoffers van de coronacrisis tijdens de herdenking in Wuhan © AP

Nationale martelaar

Meer dan 3.000 Chinese zorgverleners hebben het virus (COVID-19) opgelopen. Volgens de regering zijn er 14 overleden aan de ziekte. Onder hen is dokter Li Wenliang, die door de politie met een straf werd bedreigd nadat ze het nieuws over de uitbraak had bekendgemaakt. Inmiddels heeft ze de status van ‘nationale martelaar’.

Gui Yihong (27) bezorgde tijdens de lockdown maaltijden bij ziekenhuizen in de stad. Hij herinnert zich de angst, frustratie en pijn in het Wuhan Central Hospital, waar Li werkte. ,,Als je niet in de frontlinie stond, kun je je er geen voorstelling van maken’’, zegt Yihong, terwijl hij een bosje bloemen neerlegt. ,,De afgelopen 80 dagen hebben we gevochten tussen leven en dood. Uiteindelijk hebben we het overwonnen, maar dat was helemaal niet gemakkelijk.’’

Het reisverbod in Wuhan is deels opgeheven. Het leven komt weer langzaam op gang. Op het internationale vliegveld heeft een ploeg van 161 schoonmakers alle vloeren, bankjes, liften en bagagetrolleys grondig schoongemaakt voor de heropening van het vliegveld, komende woensdag, als de quarantaine officieel opgeheven.

Volledig scherm © AP

Uit het buitenland

Vandaag zijn in Wuhan nog één nieuwe coronabesmetting en vier doden gemeld. In heel China zijn er 18 nieuwe besmettingen, allemaal mensen die vanuit het buitenland kwamen. In totaal telt China 81.639 besmettingen en 3.326 doden.

China heeft in het verleden vaker zulke momenten van ‘stilte’ gehouden. Meestal als de Japanse gruweldaden in de Tweede Wereldoorlog herdacht worden, maar zelden gebeurt dat op landelijk niveau.

De herdenking komt tijdens het traditionele Qingming-festival, als Chinezen de graven van hun voorouders bezoeken. Steden hebben de viering dit jaar verboden uit angst voor een tweede golf besmettingen.