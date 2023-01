China luidt vannacht Jaar van het Konijn in, in Nederland vooral in huiselijke kring gevierd

Wetenschap­pers ontdekken op welke schuil­plaats je de beste kans hebt om nucleaire ontplof­fing te overleven

In een nieuwe studie hebben wetenschappers onderzocht wat de overlevingskansen zijn van mensen die zich in een gebouw bevinden tijdens een nucleaire ontploffing in een stad. En hoewel die kansen ook binnenshuis eerder klein zijn, is er toch één schuilplaats die iets meer veiligheid biedt dan andere plekken in huis.

18 januari