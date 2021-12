China waarschuwt boycotlanden: ‘Jullie zullen prijs betalen voor dit wangedrag’

De Verenigde Staten, Australië, Canada en Groot-Brittannië hebben aangekondigd volgend jaar geen ministers en regeringsvertegenwoordigers naar de Olympische Winterspelen in Peking te sturen. Sporters mogen nog wel meedoen.

De landen zeggen zich zorgen te maken over de mensenrechtensituatie in China, en in het bijzonder over de behandeling van de islamitische Oeigoeren-minderheid. Rapporten van mensenrechtenorganisaties wijzen op onderdrukking en vervolging van Oeigoeren, martelingen, sterilisaties en verkrachtingen in heropvoedingskampen en dwangarbeid in de textielindustrie.

China, dat alle beschuldigingen ontkent, verwijt de westerse landen het sportevenement te misbruiken voor ‘politieke manipulatie’. Landen die meedoen aan de ‘onpopulaire’ boycot isoleren zichzelf, zegt een woordvoerder van het Chinese ministerie.

Europees standpunt

Andere landen beraden zich nog op hun standpunt of zien af van een boycot. De Franse minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer zei donderdagochtend op televisie dat zijn land niet zal meedoen aan de actie. Zijn collega Jean-Yves Le Drian (Buitenlandse Zaken) bevestigde dat niet. Hij sprak zich op een persconferentie uit voor een gezamenlijk Europees standpunt over de Winterspelen. Dat is ook waar het demissionaire kabinet in Nederland om vraagt.

Er klinkt internationaal ook kritiek op de boycot. Zo zegt Rusland dat de Olympische Spelen ‘vrij moeten zijn van politiek'.

Volledig scherm Getuige Omir Bekali laat voor het Oeigoeiren-tribunaal in Londen zien hoe hij vastgeketend werd in een Chinees heropvoedingskamp © AFP

Strenger importbeleid

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gisteren bijna unaniem gestemd voor een strenger importbeleid voor producten die uit de Chinese regio Xinjiang, waar Oeigoeren worden onderdrukt, komen. Bedrijven die producten uit die regio naar de Verenigde Staten willen verschepen, moeten met ‘duidelijk en overtuigend’ bewijs aan kunnen tonen dat er geen sprake is geweest van dwangarbeid bij de productie. ,,Beijing orkestreert een meedogenloze en steeds snellere campagne tegen Oeigoeren en andere moslimminderheden”, zei topdemocraat en voorzitter van het Huis Nancy Pelosi.

China verzet zich ‘krachtig’ tegen de Amerikaanse maatregel, zegt het ministerie van Handel. ,,De Verenigde Staten moeten onmiddellijk stoppen met hun wandaden”, aldus een woordvoerder. ,,We zullen de nodige maatregelen nemen om de legitieme rechten en belangen van China te waarborgen.”

Uitspraak tribunaal

Het Oeigoeren-tribunaal in Londen, een panel van deskundigen onder leiding van de Britse advocaat Geoffrey Nice, doet vandaag uitspraak in een onderzoek naar ‘wreedheden en mogelijke genocide’ tegen Oeigoeren, Kazachen en Turkse moslims in Xinjang. In enkele hoorzittingen in het conferentiecentrum Church House in Westminster hebben tientallen getuigen verklaringen afgelegd.

Dit ‘volkstribunaal’, dat in september 2020 werd ingesteld, heeft geen juridische status en kan ook geen straffen opleggen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: