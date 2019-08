China weigert Amerikaanse oorlogsschepen toegang tot haven Hongkong

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo had dinsdagmorgen plaatselijke tijd in New York nog een ontmoeting met de Chinese topdiplomaat Yang Jiechi.

De verhouding tussen de twee economische grootmachten is de laatste tijd erg gespannen, onder meer als gevolg van de bittere handelsstrijd. Daarnaast is er in China ook onvrede over een ontmoeting van een Amerikaanse diplomaat met de activisten in Hongkong. De ontmoeting werd door China bekritiseerd als een ‘ongepaste inmenging’.