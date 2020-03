China zet groep Amerikaanse journalisten uit

Belgische fotograaf (54) ernstig verzwakt in ziekenhuis: ‘Dacht dat ik het aankon, zie mij nu liggen’

6:55 Hij is geen risicopatiënt en zelden ziek. Maar nu is de Belgische fotograaf Zeger Garré (54) ernstig verzwakt door het coronavirus. Vanuit zijn ziekenhuiskamer roept hij alle gezonde burgers op om de regels te volgen: ,,Lach het niet weg. Het is erg. Als het u te pakken heeft is het erg.”