China zet lijnen uit voor komende vijf jaar

Israël: Griekse tanker niet betrokken bij milieuramp

28 februari De Griekse olietanker Minerva Helen heeft niets te maken met de milieuramp in Israël. Dat concluderen de Israëlische autoriteiten na een inspectie van het schip, dat in een haven bij Athene lag. Israël is naarstig op zoek naar de dader van de ‘ecologische ramp’ maar tot dusver zonder resultaat.