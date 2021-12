Chinees koppel na 14 jaar herenigd met zoon, ontvoerd vanwege eenkindpolitiek

Een koppel uit het zuiden van China is na veertien jaar herenigd met hun zoon. De 18-jarige jongen, Sun Zhuo, werd in 2007 op vierjarige leeftijd ontvoerd in de Chinese stad Shenzhen. Zijn ouders bleven altijd hopen dat ze hun zoon zouden terugvinden.

Het verhaal van Sun werd in 2014 verfilmd in Dearest, een film van regisseur Peter Chan. Tijdens een emotionele ceremonie konden vader Sun Haiyang en moeder Peng Siying hun zoon eindelijk weer in de armen sluiten.

De ouders van Sun verkochten heel wat bezittingen om de zoektocht naar hun zoon te financieren. Bovendien beloofde het koppel een beloning van zo’n 27.500 euro aan wie informatie kon geven over Suns verblijfplaats. Volgens het Chinese ministerie van Veiligheid zou de vader van Sun bijna elke regio in China hebben afgereisd om zijn zoon op te sporen.

Eenkindpolitiek

De film Dearest vertelt het verhaal van Sun en onderlijnt de problematiek rond de toenmalige eenkindpolitiek in China. Om overbevolking tegen te gaan mochten de Chinezen destijds niet meer dan één kind hebben. Koppels met twee of meer kinderen werden decennialang gestraft door zware boetes of gedwongen abortus.

Families, en vooral die in rurale gebieden, beschouwden zonen traditioneel als superieur, omdat ze financieel beter voor hun families zouden kunnen zorgen en de familienaam kunnen voortzetten. Om die reden was er lange tijd een zwarte markt voor kleine jongens, terwijl dochters vaak ter adoptie werden opgegeven.

De poster van de film 'Dearest' van Peter Chan.

Ontvoering

De politie spoorde Sun op in de oostelijke provincie Shandong bij de man die beschuldigt wordt van zijn ontvoering, Wu Moulong. Hij zou Sun gekidnapt hebben om hem daarna te verkopen aan een ander koppel. Moulong werd gearresteerd en de adoptieouders van Sun wachten zijn proces af. Volgens de Chinese wet is de maximumstraf voor mensenhandel de doodstraf, terwijl kopers van zulke personen een gevangenisstraf van maximaal drie jaar riskeren.

Volgens de Chinese staatsmedia liet Sun weten dat hij bij zijn adoptieouders wil blijven wonen, omdat zij hem meer dan tien jaar lang hebben opgevoed en de jongeman zich zijn biologische ouders niet meer herinnert.

Het is niet duidelijk hoeveel kinderen er jaarlijks in China vermist zijn geraakt, maar het aantal wordt geschat op tienduizenden. Volgens de politie werden in 2021 meer dan 8.000 Chinese kinderen herenigd met hun ouders.

Vader Sun Haiyang en moeder Peng Siying zagen hun ontvoerde zoon Sun na 14 jaar weer terug.