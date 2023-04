Chinees koppel neemt wraak op Airbnb-verhuurder: 25 dagen lang licht aan en kranen open

Migranten­stroom naar Italië: president Tunesië legt schuld van problemen bij ‘donkere Afrikanen’

Italië is in paniek, omdat er plotseling veel meer Afrikaanse migranten aankomen dan voorheen. Ze komen vooral uit Tunesië, dat ze ontvluchten na ‘racistische haatspraak’ van president Kais Saied. De situatie daar is snel aan het verslechteren.