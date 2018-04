Chinees ruimtestation Tiangong-1 grotendeels vergaan in dampkring

Het Chinese ruimtestation Tiangong-1 is vannacht om 02.15 uur (Nederlandse tijd) teruggekeerd in de atmosfeer. Volgens Chinese ruimtevaartautoriteiten is het ruimtestation voor het grootste gedeelte verwoest toen het door de dampkring zakte boven de Stille Oceaan.

De verwachting was dat het station boven de Atlantische Oceaan ten oosten van Brazilië zou terugkeren in de atmosfeer. De ruimtebasis zakte echter al in de dampkring in het midden van de Stille Oceaan, de oceaan tussen Australië en Zuid-Amerika. In de dampkring ontplofte het ruimtestation en verbrandde het bijna volledig.

Het ruimtestation Tiangong-1, ofwel Hemels Paleis, weegt 8,5 ton. Het complex was in 2011 gelanceerd en moest China op de kaart zetten als ruimtelijke supermacht. Het werd gebruikt voor bemande en onbemande missies. In 2016 raakte het station op drift en verloor China de controle over het ruimtelab.