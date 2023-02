Chinees vredesplan: staakt-het-vuren en meer 'begrip' voor Rusland

China roept op tot een staakt-het-vuren in Oekraïne. Dat staat in een vanochtend gepubliceerd vredesplan. Peking wil een oplossing via dialoog, terwijl het vooral het westen en de Verenigde Staten de schuld geeft van het conflict.

Terwijl China oproept tot vrede, wordt het zelf juist beschuldigd van plannen om wapens te leveren aan de Russen. Het Duitse blad Der Spiegel meldt vandaag dat China in onderhandeling zou zijn om zogenaamde ‘kamikaze-drones’ aan Moskou te leveren.

Eerder kwam al aan het licht dat drones van het Chinese bedrijf DJI massaal worden gebruikt door Rusland. The Wall Street Journal ontdekte een spoor van leveringen aan het Russische leger. Deze wapenleveringen gaan echter buiten de Chinese staat én buiten DJI om: tussenhandelaren in het Midden-Oosten kopen de drones, en verkopen ze vervolgens door aan Moskou.

‘Begrip voor Rusland’

China heeft tot nu toe ontkend wapens te leveren. In het vredesplan zegt het juist dat het westen de ‘vlammen van het conflict aanwakkert’ door de wapenleveringen aan Oekraïne. China zegt dat vooral de Amerikanen uit zouden zijn op escalatie van de oorlog. Voor Rusland is het een stuk milder.

Volgens Peking moet er begrip worden getoond voor de Russische ‘zorgen’ over nationale veiligheid. Ook wordt in Chinese staatsmedia al dagenlang gehamerd op vermeende foute bedoelingen van Washington. Het is haast vaste prik in de avonduitzendingen van het landelijke nieuws: Amerika is de oorlogshitser.

Chen Changning, een prominente professor aan de Universiteit van Sichuan, zegt in een interview met Russische media dat Amerika het conflict in Oekraïne strategisch wil inzetten tégen China.” Volgens hem proberen de Amerikanen de internationale gemeenschap te beïnvloeden middels ‘valse beschuldigingen,’ ten nadele van zijn land.

Quote In Chinese staatspro­pa­gan­da wordt niet gesproken over ‘oorlog’ of ‘invasie’, maar over ‘de kwes­tie-Oekraïne’

Toch wordt er vanuit meerdere hoeken gewaarschuwd voor Chinese wapenleveringen. Josep Borrell, de EU-vertegenwoordiger van buitenlandse zaken, ziet het op dit moment nog niet, maar vond het deze week toch nodig China te waarschuwen. De Oekraïense president Zelenski waarschuwt zelfs dat Chinese wapenleveringen ,,een derde wereldoorlog zouden ontketenen.”

Militaire steun is ‘gamechanger’

Volgens veel kenners is het echter nog niet zover. Alicja Bachulska van de denktank European Council of Foreign Relations, wijst op een consistente houding van China ten opzichte van de oorlog: ,,China presenteert zich al vanaf het begin van de oorlog als neutraal. Het wil dialoog en onderhandelingen.” Maar, zo stelt zij, mocht er ooit bewijs komen voor directe militaire steun van China aan Rusland ,,dan zou dit een echte ‘gamechanger’ zijn.”

Het wijst op de ingewikkelde rol die China speelt in het conflict. Zo zegt Peking al een jaar dat de oorlog moet stoppen. Ook hamert het op territoriale integriteit, en dat deze gerespecteerd moet worden. Maar tegelijkertijd weigert het de invasie te veroordelen. Ook maakt China regelmatig kenbaar dat de relatie met Moskou ‘rotsvast’ is. In Chinese staatspropaganda wordt ook niet gesproken over ‘oorlog’ of ‘invasie’, maar over ‘de kwestie-Oekraïne’, om Rusland niet voor het hoofd te stoten.

Belletje met Zelenski

Volgens Bachulska zijn er aanwijzingen dat Kiev om deze redenen zijn houding ten opzichte van China herziet: ,,Het is de regering van Oekraïne niet gelukt China ervan te overtuigen om zelfs maar een telefoongesprek tussen Zelenski en Xi te organiseren.”

Toch geeft China middels het vredesplan aan een actievere rol te willen spelen. Het plan bestaat uit twaalf punten, waaronder ‘respect voor territoriale integriteit’ en ‘het verlaten van koude-oorlogmentaliteit.’ Het zijn vooral herhalingen van eerdere uitspraken in een nieuw jasje. Bachulska: ,,Als China echt een constructieve rol wil spelen in dit proces, dan zal het de huidige ‘pro-Russische neutraliteit’ moeten opgeven. En dit lijkt me hoogst onwaarschijnlijk.”

