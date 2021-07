Chinese criticus vlucht naar Nederland na dreigende mails politie: ‘Ik was bang’

Wang Jingyu, een uit China afkomstige criticus van de regering in Peking, is deze week samen met zijn verloofde Wu Huan naar Nederland gevlucht. Ze hebben politiek asiel aangevraagd. Dat meldt de christelijke mensenrechtenorganisatie China Aid Association op haar website. De twee zijn al maanden op de vlucht voor de Chinese autoriteiten. ,,Ik kon 's nachts niet slapen.”

China Aid Association heeft zich samen met een andere hulporganisatie, Freedom Seekers International, ingespannen om Wang en Wu veilig in Nederland te krijgen.

Wang vluchtte in 2019 als 17-jarige jongen uit China nadat hij op internet zijn steun had uitgesproken voor de democratische beweging en massademonstraties in Hongkong. Zijn ouders stuurden hem uit voorzorg naar het buitenland.

In februari dit jaar gingen de Chinese autoriteiten op zoek naar Wang, omdat hij online opmerkingen had gemaakt over eerdere confrontaties tussen Indiase en Chinese militairen in het grensgebied van de twee landen. China maakte toen bekend dat vier soldaten waren omgekomen tijdens een gevecht in het Karakoram-gebergte. Wang vroeg zich af waarom de Chinese regering zo lang had gewacht met het bekendmaken van het dodental en een doelwit.

Dreigtelefoontjes

Zes anderen werden door de politie aangehouden vanwege soortgelijke opmerkingen over het grensconflict, blijkt uit een rapport van het staatsbedrijf Global Times. Wang was de enige die naar het buitenland kon vluchten. De politie van Chongqing zei toen dat ze Wang zochten voor het ‘veroorzaken van problemen’.

Wang kreeg daarna dreigtelefoontjes en zijn ouders werden aangehouden, aldus China Aid Association. The People’s Daily, de officiële krant van de Communistische Partij, joeg hem online op via het platform Weibo voor het ‘belasteren van grenshelden'. Het bericht werd 280 miljoen keer bekeken. De politie stuurde hem een opname waarin zijn vader hem waarschuwt geen interviews meer te geven aan Amerikaanse media.

Volledig scherm Wang Jingyu op een onbekende locatie. © AP

Begin april werd Wang op weg naar New York aangehouden tijdens een tussenstop in Dubai omdat hij de veiligheid van de Verenigde Arabische Emiraten in gevaar zou hebben gebracht. Hij zei dat de Chinese autoriteiten in Dubai zijn groene kaart hebben afgenomen. Hij werd wekenlang vastgehouden. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken protesteerde tegen deze schending van mensenrechten.

Hongerstaking

Wu vloog daarop naar Dubai om haar verloofde te helpen en werd toen door Chinese functionarissen uit haar hotel meegenomen. Ze werd op het consulaat ondervraagd en vastgezet. Wu ging in hongerstaking en werd op 8 juni vrijgelaten. ,,Dit is een bijzonder pijnlijke herinnering. Ik heb niet veel politieke standpunten. Ik hou echt heel erg van China. Ik had nooit gedacht dat ik dit onrecht in de Verenigde Arabische Emiraten zou meemaken.”

Uit angst te worden uitgeleverd aan China wist het paar uiteindelijk te vluchten naar Turkije en vervolgens naar Oekraïne. Daar werd Wang belaagd door de staatsveiligheidsafdeling van de politie van Chongqing, meldt persbureau AP.

Via e-mails werd hij gewaarschuwd dat Chinese functionarissen wisten dat hij zich in Oekraïne verstopte. Ook wachtten hem een zwaardere aanklacht: ondermijning van de staatsmacht, een vaag gedefinieerde aanklacht die vaak door de Chinese autoriteiten wordt gebruikt om critici gevangen te zetten.

‘Wij van de openbare veiligheidsdiensten en de nationale veiligheidsinstanties weten precies waar u zich bevindt. Ik wil u eraan herinneren dat China en Oekraïne een uitleveringsverdrag hebben’, stond in de mail.

Maandag ontving Wang nog een e-mail van dezelfde persoon, waarin stond dat ze maatregelen hadden getroffen als het paar opnieuw zou vluchten. ,,Ik was echt bang, ik kon ‘s nachts niet goed slapen”, zei Wang. ,,Uit wat ze zeiden, was het heel duidelijk dat ze actie tegen mij zouden ondernemen.”

Paspoorten ingetrokken

Doodsbang vlogen Wang en zijn verloofde Wu Huan (26) dinsdag met hulp van China Aid Association naar Nederland, dat geen uitleveringsverdrag heeft met China. Bij aankomst op Schiphol kreeg het stel van de immigratiedienst te horen dat hun paspoorten ingetrokken waren. Ze hebben politiek asiel aangevraagd.

Volledig scherm Wang en Wu op Schiphol. © AP

Het ministerie van Justitie en Veiligheid kan de aanvraag niet bevestigen. Een woordvoerster zei dat het ministerie geen informatie geeft over individuele zaken.

Bas Belder, een voormalig lid van het Europees Parlement, zei dat hij contact heeft gehad met het ministerie om de benarde situatie van het stel onder de aandacht van de minister te brengen. Hij voegde eraan toe dat de zaak, inclusief de intrekking van hun paspoorten, wijst op ‘echt crimineel gedrag van de Chinese partijstaat om hun burgers zelfs buiten het Chinese grondgebied te achtervolgen en met alle mogelijke middelen te proberen hen te pakken te krijgen.’

De Chinese autoriteiten weigeren commentaar. Ook het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wilde niet reageren.

Ondertussen bekritiseert Wang nog steeds de Chinese regering op Twitter. Hij zei dat hij zich op elke mogelijke manier zal blijven uitspreken. ,,Ik wil mijn stem op alle mogelijke manieren laten horen. Ik heb nog steeds het gevoel dat alleen als de echte Chinezen wakker worden, het land pas hoop zal hebben.”

