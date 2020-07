Chinese hackers breken in bij het Vaticaan

Chinese hackers hebben de afgelopen drie maanden ingebroken in het computersysteem van het Vaticaan, dat meldt de New York Times . De cyberaanvallen zouden op dezelfde manier zijn opgezet als acties die eerder werden uitgevoerd tegen Tibetaanse boeddhisten, Oeigoeren en leden van de Falun Gong cult en die bedoeld waren om diplomatieke documenten te stelen. Het Vaticaan en de communistische regering in Peking zijn verwikkeld in moeizame onderhandelingen over de benoeming van nieuwe bisschoppen.

Het begint allemaal in mei met een condoleancebericht dat door de staatssecretaris van het Vaticaan, kardinaal Pietro Parolin, aan de zetel van de Holy See Study Mission in Hongkong wordt verstuurd. In die mail waarin Parolin het medeleven van paus Franciscus over de dood van de Chinese bisschop Joseph Ma Zhongmu overbrengt, zou malware hebben gezeten. Hierdoor kregen de hackers toegang tot de servers van het Vaticaan in Rome, van de Holy See Study Mission in Hongkong en van het bisdom in de Chinese stad.

De aanval was bijzonder goed uitgevoerd, zo schrijft het cybersecurity bedrijf Recorded Future in haar rapport over de zaak. Zo was het bedrijf onder de indruk van de mail ‘als die niet authentiek was, dan is het een bijzonder accurate vervalsing’, aldus het bedrijf. De New York Times baseert haar artikel op de bevindingen van Recorded Future. Na de mail zouden de Chinese hackers drie maanden lang hebben kunnen grasduinen op de servers van de kerk in Hongkong en die van het Vaticaan in Rome.

Delicaat moment

De onthullingen komen op een delicaat moment, net nu het akkoord dat de Chinese regering en het Vaticaan tekenden over de benoeming van bisschoppen, afloopt. In september zouden de onderhandelingen beginnen om het tijdelijke akkoord definitief te maken. Na tientallen jaren bakkeleien over wie in de communistische Volksrepubliek bisschoppen mocht aanwijzen kwamen de twee in september 2018 een tijdelijk akkoord overeen. De Heilige Stoel overtuigde de Chinese diplomaten ervan dat de paus in Rome het recht had om ook door de regering in Peking niet gewenste bisschoppen te benoemen. Als wederdienst accepteerde het Vaticaan de acht bisschoppen die door de Chinese regering waren benoemd.

Volgens het Amerikaanse cybersecurity bedrijf was het door de Chinese regering betaalde hackerscollectief RedDelta uit op geheime documenten over de Vaticaanse strategie in de nieuwe onderhandelingsronde over de bisschopsbenoemingen in september. En waren de Chinezen benieuwd naar de rol van de kerk bij de onlusten in Hongkong, eerder dit jaar. Door de toegang tot de servers van het bisdom Hongkong en de Holy See Study Mission in Hongkong, hadden hackers, volgens Recorded Future, ‘een waardevolle intelligence bron om de relaties tussen het bisdom en het Vaticaan te controleren en om de positie ten opzichte van de pro-democratie- beweging in Hongkong te peilen.’

Het Vaticaan heeft nog niet officieel gereageerd op de cyberaanval.