'Chinese hackers stelen Amerikaanse marine-gegevens'

Zus Máxima vandaag begraven in besloten kring

8 juni De zus van koningin Máxima, Inés Zorreguieta, is vandaag in Argentinië begraven. De uitvaart was in de buurt van Buenos Aires, in aanwezigheid van Máxima en koning Willem-Alexander en hun drie kinderen, de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane.