Chinese H&M-winkels dicht na woede om verklaring over Oeigoeren

Een aantal winkels van H&M in China is gesloten na de storm van kritiek op politieke uitingen van de modeketen. Het Zweedse bedrijf verklaarde eerder erg bezorgd te zijn over signalen dat Oeigoeren bij de productie van katoen in de provincie Xinjiang dwangarbeid moeten verrichten. Op social media is H&M, samen met andere westerse merken, het mikpunt van woede van veel Chinezen.

Zeker zes H&M-winkels in de steden Lianyungang, Changchun en Yinchuan zijn gesloten. Chinese media meldden dat nog meer filialen van de winkelketen zijn gesloten. Winkelcentra zeggen dat verhuurders van de panden de H&M-winkels dicht hebben gegooid, omdat ze vinden dat het bedrijf China heeft geschoffeerd.

Nadat H&M verklaarde geen katoen uit Xinjiang te gebruiken, riepen veel Chinezen op tot een boycot van het bedrijf. Dit heeft ook in het digitale domein gevolgen. Op Apple Maps en kaarten van Baidu, de Chinese tegenhanger van Google, zijn vestigingen van de keten niet meer te vinden. Eerder verdween de naam van H&M om onduidelijke redenen van een belangrijk e-commerceplatform van het Chinese Alibaba.

Ook de Amerikaanse sportmerken Nike en Under Armour zijn doelwit van Chinese protesten wegens hun statements over de situatie in Xinjiang, net zoals Puma en Adidas uit Duitsland. Ook Burberry en kledingwinkelketen Uniqlo hebben zich de woede van veel Chinezen op de hals gehaald. Zeker 27 film- en popsterren uit het Aziatische land hebben hun samenwerking met buitenlandse merken opgezegd wegens kritiek op mensenrechtenschendingen in Xinjiang.

Volkenmoord

China wordt al jaren beschuldigd van het onderdrukken van de Oeigoerse moslimminderheid in Xinjiang, wat tevens een belangrijk katoengebied is. Oeigoeren worden in kampen opgesloten, gemarteld en gesteriliseerd en moeten dwangarbeid verrichten, zeggen mensenrechtenactivisten en experts van onder meer de Verenigde Naties. De regering in Peking ontkent dat te doen en stelt dat extremistische en terroristische Oeigoeren in kampen worden heropgevoed.

In een rapport van de Amerikaanse niet-gouvernementele organisatie Newlines Institute for Strategy and Policy, dat begin maart verscheen, constateren vijftig internationale experts op het gebied van mensenrechten, oorlogsmisdaden en internationaal recht dat China verantwoordelijk is voor volkenmoord, in strijd met het Genocideverdrag van de Verenigde Naties. Daarbij horen ook het scheiden van ouders en kinderen die dan in staatsweeshuizen worden onderwezen. Intimidatie en bedreiging via familieleden, inclusief van Oeigoeren die in Nederland verblijven, is ook onderdeel van dat verhaal.

Volledig scherm Een man repareert een beschadigd logo voor de Burberry-winkel in Shanghai. Burberry was het eerste luxemerk dat te maken kreeg met Chinese kritiek in Xingjiang. © EPA

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: