Chinese miljoenenstad verbiedt het eten van honden en katten

De Chinese autoriteiten worstelen met de levendige handel van dieren op de vele voedselmarkten en de uitvoering van het verbod van hun president. Er worden dan wel steeds meer vrieskisten en koelkasten verkocht in Wuhan maar een traditie in de Chinese eetcultuur is dat je je vlees voor je eigen ogen laat slachten op de markt. Hygiënevoorschriften zijn er genoeg, alleen is het met de naleving en de controle daarvan beroerd gesteld. Als de regels zijn overtreden, worden Chinese markten soms voor straf een dag gesloten. Ook is er een steeds grotere vraag naar exclusieve producten en dieren.



Het verbod van president Xi moet nog worden uitgewerkt in duidelijker regelgeving en ondertussen zijn in China, nu het land weer opkrabbelt na een lockdown, ook de vele ‘natte markten’ weer open gegaan. Er zou daar weer op min of meer dezelfde voet worden doorgewerkt als voor de coronauitbraak in het land, melden ooggetuigen deze week in Engelstalige media.



Shenzhen is nu de stad die het meest expliciet is. Volgens een medewerker van de gezondheidsdienst van de stad hebben mensen genoeg aan het eten van gevogelte, vee en zeevruchten. ,,Er is geen bewijs dat het consumeren van wilde dieren voedzamer is’’, Liu Jianping. De maatregel wordt warm verwelkomd door lokale dierenrechtengroeperingen.