Chinese stad Wuhan sluit vliegveld en stations vanwege coronavirus

De Chinese stad Wuhan, waar de eerste besmetting met het coronavirus werd vastgesteld, sluit zijn luchthaven en treinstations voor uitgaande reizigers. Dat meldden staatsmedia woensdag. Ook het lokale openbaar vervoer gaat plat.De sluiting gaat donderdagochtend lokale tijd in. De stad heeft zijn inwoners gevraagd de stad vanaf donderdag niet te verlaten tenzij er een bijzondere noodzaak is.

Wuhan is een stad met circa 11 miljoen inwoners, 1000 kilometer ten zuiden van Peking in de centrale provincie Hubei. In die provincie zijn 444 gevallen vastgesteld van de longaandoening die verwant is aan het SARS-virus. Na de uitbraak in Wuhan zijn er inmiddels besmettingen vastgesteld op andere plekken in China, Japan, Zuid-Korea, Taiwan en de VS. Het aantal mensen dat in China is overleden staat op zeventien. In China zijn meer dan 540 besmettingen vastgesteld.

De autoriteiten in China hebben gewaarschuwd dat het SARS-achtige virus zou kunnen muteren en zich verder kan verspreiden. Op dit moment lijkt het virus minder dodelijk en besmettelijk dan SARS en MERS, andere virussen uit de coronafamilie. De snelle toename van het aantal besmettingen van afgelopen dagen heeft volgens de Chinese autoriteiten vooral te maken met aangescherpte monitoring en betere detectiemethoden.

Ook in de VS, Thailand, Taiwan, Zuid-Korea en Japan zijn mensen met het dodelijke virus besmet. Het gaat in al die gevallen om reizigers die afkomstig waren uit Wuhan, de Chinese miljoenenstad duizend kilometer ten zuiden van Peking waar het virus waarschijnlijk is uitgebroken op een markt.

In Hongkong is woensdag een 39-jarige man uit Wuhan opgenomen ter observatie, omdat wordt gevreesd dat hij ook het virus heeft. Het is de eerste patiënt in Hongkong met de verschijnselen van het cornonavirus. Dinsdag is hij als toerist met de trein in Hongkong aangekomen. Symptomen van de ziekte zijn longontsteking, koorts, hoesten en kortademigheid. Er bestaat nog geen vaccin tegen de ziekte.

Luchthavens

In Azië en de VS hebben veel luchthavens maatregelen genomen tegen het coronavirus. Zo wordt de lichaamstemperatuur van reizigers uit China op vliegvelden gescreend. Ook de internationale luchthaven van Rome, waar een directe vlucht vanuit Wuhan landt, controleert op die manier inkomende reizigers.

Het Londense vliegveld Heathrow krijgt speciale ruimtes voor screening van reizigers die aankomen uit de regio’s waar het virus heerst. Het vliegveld van Istanboel brengt mensen uit het gebied waar het virus voorkomt naar een speciale quarantaineruimte. Mogelijke patiënten worden direct naar het ziekenhuis gebracht met een speciale ambulance.

Noord-Korea heeft zijn grenzen gesloten voor toeristen uit China om verspreiding van het virus te voorkomen, volgens een aantal touroperators. Omdat vooral Chinezen en toeristen die via buurland China reizen Noord-Korea bezoeken, loopt het straatarme communistische land voorlopig zijn belangrijkste bron van buitenlandse inkomsten mis.

Mondkapjes

Vrijdag start het Chinese Nieuwjaar, een periode waarin honderden miljoenen Chinezen op reis gaan om familie te bezoeken. De angst is groot dat het dodelijke virus zich daardoor verder verspreidt. De Chinese autoriteiten hebben mensen opgeroepen niet naar Wuhan te reizen. De elf miljoen inwoners van de stad, het belangrijkste commerciële en transportcentrum in centraal China, wordt gevraagd om in de stad te blijven.

Mondkapjes en desinfecterende handgels zijn in China ondertussen praktisch uitverkocht. Chinezen slaan ze massaal in om zich te beschermen tegen het besmettelijke coronavirus. Mensen staan uren in de rij bij apothekers en drogisterijen. Enkele winkels waren binnen een half uur uitverkocht. Er zou in sommige gevallen sprake zijn van woekerprijzen.

Huawei

De overheid zegt in het hele land mensen op symptomen te screenen, maar er heerst scepsis. Bij de SARS-epidemie probeerden de Chinese autoriteiten de ernst van de situatie aanvankelijk af te zwakken. Nu komen ze wel met dagelijkse updates, maar toch mijden steeds meer Chinezen drukbezochte plaatsen als bioscopen en winkelcentra.

Chinese bedrijven zoals Huawei en Foxconn delen gratis mondkapjes uit aan hun werknemers. Zij raden hun personeel af om tijdens Nieuwjaar naar Wuhan en de provincie Hubei af te reizen.

Volledig scherm Passagiers uit China worden gescand op koort op het vliegveld van Kolkata, India © AFP

Universiteiten

Nederlandse universiteiten met veel studenten uit China nemen vooralsnog geen extra maatregelen om te voorkomen dat deze studenten in hun thuisland in contact komen met het coronavirus en dat meenemen naar Nederland. Wel adviseren zij studenten en medewerkers die in China zijn of daarheen willen reizen om de richtlijnen van het ministerie van Buitenlandse Zaken goed op te volgen.

Van de 261 Chinese studenten aan de Universiteit Twente zijn er op dit moment vijf in China, aldus een woordvoerster. De universiteit heeft contact gelegd met het vijftal en hun gevraagd extra voorzichtig te zijn. Voor zover bekend, komt geen van de studenten uit de omgeving van Wuhan, waar het coronavirus vooral rondwaart.

De Wageningen Universiteit en Researchcentrum WUR telt een kleine duizend studenten uit China. Het is volgens een woordvoerder niet bekend hoeveel er momenteel in China zijn. “We adviseren altijd om reisadviezen goed op te volgen en we bieden altijd hulp als er problemen ontstaan. We bekijken deze situatie rustig”, aldus de woordvoerder. Dat geldt ook voor de Universiteit Leiden. “Er lijkt nog geen reden voor noodmaatregelen.”

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM zegt dat het virus niet heel besmettelijk lijkt te zijn. De kans dat bijvoorbeeld studenten het virus naar Nederland brengen is vooralsnog klein.