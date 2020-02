Chinese Yao doet boekje open over werk in ‘koortskliniek’

‘Koortskliniek’

Yao noemt haar werkplek een ‘koortskliniek’. Zij analyseert bloed dat is afgenomen van mensen die mogelijk het virus zouden dragen. Voor de uitbraak was zij van plan om af te reizen naar Guangzhou, om bij haar familie het Chinese Nieuwjaar door te brengen. Haar moeder en haar kind waren al vertrokken. Toen de crisis losbarstte besloot Yao in Xiangyang te blijven, om haar plicht te vervullen. ,,Ik weet dat we allemaal maar één leven hebben maar er was een stem in me die me vertelde om te blijven’’, aldus Yao. Toegegeven, eerst had zij nog twijfels. ,,Ik hield mezelf voor om me zo goed mogelijk te beschermen. ,,Zelfs als er geen goed pak was kon ik altijd nog een lange regenjas dragen. Als er geen gezichtsmasker zou zijn, zou ik al mijn vrienden in China vragen om er een op te sturen. Er is altijd wel een oplossing.’’ Maar het ziekenhuis bleek beter voorbereid dan zij dacht. De overheid had al extra voorraad afgeleverd en particuliere bedrijven bezorgden kosteloos uitrusting voor artsen en verpleegkundigen. Desondanks is er nog altijd een tekort aan maskers en afdoende kleding. Niet iedere zorgverlener is adequaat beschermd.