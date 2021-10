Chinezen reageren boos op uitspraken president Taiwan: ‘Aanzet tot confrontatie’

Tsai Ing-wen deed wat de pleitbezorgers van de Taiwanese onafhankelijkheid van haar verwachten. ,,We zullen onze democratische levenswijze verdedigen’’, aldus de president. Zij sprak haar duidelijke taal in een rede ter ere van de Nationale Feestdag van Taiwan. Dat riep zich op 10 oktober 1949 uit als ‘Republiek van China’, nadat leider Tsjang Kai-tsjek met de restanten van zijn leger naar het eiland voor de kust van China was gevlucht na zijn nederlaag tegen de communisten van Mao Zedong.

‘Afvallige provincie’

De jongste uitwisseling van spierballentaal volgt na weken van oplopende spanning tussen China en Taiwan. De Chinese luchtmacht voerde dagenlang met gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers vluchten uit in de zogeheten verdedigingszone van Taiwan. Als signaal dat Peking bereid is om zijn strijdkrachten in te zetten als de regering in Taipei de onafhankelijkheid zal uitroepen. Een besluit dat volgens president Tsai overigens niet nodig is omdat Taiwan de facto al geheel op eigen benen staat en zijn democratie niet wil opgegeven.

‘Verdediging blijven versterken’

Tsai zei in haar toespraak dat ‘de bescherming van de democratie van Taiwan de eerste verdedigingslinie is’. ,,We zullen onze verdediging blijven versterken om te voorkomen dat we het pad bewandelen dat China voor ons in gedachte heeft’’, aldus de president. Dat pad leidt volgens haar niet naar een vrije, democratische levenswijze en soevereiniteit voor alle 23 miljoen Taiwanezen. Zij voegde eraan toe dat de relatie met China in 72 jaar nog nooit zo complex is geweest.



Afgelopen zaterdag liet Xi Jinping nog weten dat China een vreedzame hereniging voorstaat ,maar hij waarschuwde in één adem dat ‘het Chinese volk een glorieuze traditie heeft in de strijd tegen separatisme’. ,,Het is onze historische taak om het moederland geheel te herenigen en die taak zal worden uitgevoerd’’, zei Xi.