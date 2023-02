Chinezen schrikken van zelfdoding ‘meisje met het roze haar’

Miljoenen Chinezen op de Chinese sociale media zijn verdrietig over de dood van een studente. Ze maakte een einde aan haar leven nadat ze grof werd beledigd en vernederd op diezelfde sociale media, alleen maar omdat ze haar haar roze had geverfd.

Het verhaal van de 24-jarige Zheng Linghua houdt socialemediagebruikers in Azië bezig en wordt onder andere verteld door de South China Morning Post (SCMP), de gezaghebbende krant van Singapore. Net als in Chinese media wordt door de krant de pijnlijke vraag gesteld: ‘Wie heeft het meisje met het roze haar uit Hangzhou vermoord?’

Het verhaal dat zo triest zou eindigen begint juist met vreugde. Zheng had net de door haar zo begeerde toelatingsbrief voor de Huadong Normal School in Shanghai ontvangen, een van de meest prestigieuze universiteiten van China. Ze wilde muziekleraar worden. Blij haastte ze zich naar haar grootvader die in het ziekenhuis lag. Vanuit de ziekenhuiskamer deelde ze haar foto’s en video’s op Chinese sociale netwerken Douyin, Weibo en Xiaohongshu, waarop ze stralend te zien is met roze geverfd haar. ,,Ze wilde haar opa wat kleur brengen”, vertelde een vriendin later.

Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Storm

Maar de roze blijdschap viel slecht online en leidde tot een storm van negatieve reacties op het Chinese internet, waarbij ook de zieke grootvader niet werd gespaard. Tal van nepverhalen over Zheng verschenen. Ze zou bijvoorbeeld geen student zijn maar een nachtclubhostess met valse pretenties. Volgens toetsenridders was het een grof schandaal dat iemand met roze haar was toegelaten op een zo prestigieuze universiteit. Anderen wisten al meteen dat Zheng een prostituee moest zijn (vanwege dat haar) en dat haar opa een viezerik was. Beiden werden doelwit van de goorste beschuldigingen. Via een advocaat probeerde Zheng nog de onschuldige foto’s te laten verwijderen, maar de aanvallen gingen door.

,,Ik ben nu zo depressief... ik ben bang om naar de sociale media te kijken waar ik regelmatig op inlog”, vertelde ze vorig jaar aan een journalist. Zheng had haar haar inmiddels zwart geverfd, maar dat hielp niet. Volgens de SCMP ging het steeds slechter met de studente en leed ze aan een ernstige depressie. ‘Als ik sterf, zal de publieke opinie dan aandacht besteden aan cyberpesten? Of beschamen deze trollen zich voor de rest van hun leven?’ vroeg Zheng Linghua zich af. Hulp van een psycholoog mocht niet baten. ,,Zheng Linghua heeft ons op 23 januari 2023 voor altijd verlaten”, meldde een vriendin.

Inmiddels is de door Zheng gevraagde aandacht tegen cyberpesten gekomen en is in China een campagne begonnen onder de naam ‘PinkUp’ (Roze Boven). De initiatiefnemer vraagt sympathisanten hun haar tijdelijk roze te verven ter herinnering aan Zheng. ‘Roze haar is geen misdaad, verbaal geweld wel’, aldus de initiatiefnemer, die hoopt roze haar tot symbool te maken van de strijd tegen cyberpesten.

Volledig scherm Het meisje met het roze haar op bezoek bij haar opa - die onherkebaar is gemaakt. © Weibo