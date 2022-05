Chocola, honing en mondkapjes om terreuraanslagen te financieren

met video Onschuldi­ge Amerikaan­se man na 31 jaar uit gevangenis, naamgenoot zou dader zijn

Een Amerikaan die 31 jaar geleden werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf is woensdag vrijgelaten. De 55-jarige Thomas Raynard James werd in 1991 op basis van één ooggetuige schuldig bevonden aan moord na een overval. Deze getuige kwam na decennia terug op haar verklaring en erkende ‘misschien een fout te hebben gemaakt’. De rechter oordeelde daarop dat James onschuldig is.

28 april