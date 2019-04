Circusleeuw zet tanden en klauwen in dompteur: ‘Maar ik vertrouw ze meer dan mensen’

Verpleeg­ster adopteert baby die vijf maanden lang geen bezoek kreeg in ziekenhuis

11:37 Vanaf het moment dat een Amerikaanse hoofdverpleegkundige de baby voor het eerst in het ziekenhuis zag, zou het kindje haar nooit meer loslaten. ,,Wie is die prachtige engel?” vroeg Liz Smith zich af. Het meisje heet Gisele en had in de vijf maanden dat ze in het ziekenhuis was nog nooit bezoek gekregen. Het zette Liz ertoe aan de belangrijkste beslissing in haar leven te nemen. In oktober vorig jaar adopteerde ze de kleine Gisele.