Circusolifant Tuffi zweefde, heel even...

De stunt die het gedresseerde olifantje Tuffi onsterfelijk maakte was niet in de piste van een circustent, maar voltrok zich in een zweeftrein op twaalf meter hoogte boven de Duitse rivier de Wupper, zie de fotomontage op de ansichtkaart hierboven. Het dier, toen vier jaar oud en zo’n 500 kilo zwaar, nam op 21 juli 1950 om iets over half twaalf een huiveringwekkende snoekduik voor een daverende plons. Probleem was dat niemand deze act met haar had geoefend. Tuffi was bij wijze van stunt, bedacht door circusdirecteur Franz Althoff, in een coupé van de zweeftrein (Schwebebahn) gezet. Ze schrok echter van de flitsers van opgetrommelde fotografen, raakte in paniek en vluchtte.