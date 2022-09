Cockpitruit TUI-vlucht kapot na ‘botsing met vogels’: passagiers aan lot overgelaten in Roemenië

noodlandingEen vliegtuig van TUI, dat onderweg was van het Turkse Antalya naar Rotterdam, heeft zaterdagavond een noodlanding gemaakt in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Het raam van de cockpit was beschadigd na een botsing met vogels. Gestrande passagiers zeggen dat ze vannacht op de luchthaven aan hun lot zijn overgelaten, terwijl de bemanning wel in een hotel zat. ‘Mensen sliepen op de koude vloer, moeders konden niet bij babyvoeding.’

TUI-vlucht OR3042 vertrok zaterdagavond om 18.53 vanuit Antalya, meldt de site Flightradar24. Rond 21.00 uur maakte het een noodlanding op het vliegveld van Boekarest. Door een botsing met een vogel was het raam dusdanig beschadigd dat de piloot moest uitwijken.

‘Ik heb de deuk en het vrijwel verbrijzelde raam gezien, maar kon geen foto maken', schrijft passagier Kim Heijdenrijk op Twitter. ‘Passagiers hebben wel foto’s kunnen maken van de grote schade aan het cockpitraam. Het verklaart de lichte paniek aan boord en de ongecontroleerde harde noodlanding.’

Barsten

Het betrof een Boeing 737 die gehuurd was van de Canadese vliegmaatschappij Sunwing. Een woordvoerster van TUI kan over de oorzaak niks zeggen, maar bevestigt dat tijdens de vlucht barsten in de cockpitruit ontstonden. ,,Een vliegtuigruit breekt niet zomaar, ook niet als er barsten in zitten, maar de veiligheid van passagiers en crew gaat voor alles.‘’

Tekst gaat door onder de tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een andere passagier, Arjan van 't Hof, laat aan deze site weten dat inzittenden sindsdien volledig aan hun lot worden overgelaten. ,,We hebben twee uur in het toestel gezeten waarna we deze mochten verlaten en overnachting geregeld zou worden. Dit werd bevestigd door een sms van TUI. Echter de lokale medewerkers zeiden ervoor al dat er geen overnachting zou plaatsvinden.‘’

Van de piloten en het cabinepersoneel hebben de passagiers niks meer vernomen. ,,De bemanning zou ons begeleiden naar de gate en ons van informatie voorzien, maar zij zaten al in een hotel‘’, aldus Van ‘t Hof. ,,Alleen voor hun was wat geregeld. We hebben alle info zelf moeten vergaren.‘’

Volgens de Nederlander geeft TUI ‘tegenstrijdige informatie’ en is de luchtvaartmaatschappij slecht bereikbaar. De sms was in eerste instantie naar passagiers van een andere TUI-vlucht gestuurd. ,,Vervolgens kregen we midden in de nacht een sms van TUI dat ze geen overnachting hebben kunnen regelen.‘’

Zonder babyvoeding en medicijnen

De passagiers moesten de nacht bij de gate doorbrengen. Op foto's die Van ‘t Hof deelt, is te zien dat passagiers op de grond slapen in de hal en jonge kinderen in de buggy. Een vrouw zit al de hele nacht in een rolstoel. ,,Er zijn geen slaapgelegenheden op het vliegveld. Baby's, peuters en vele kleuters kunnen hierdoor niet fatsoenlijk rusten. Mensen sliepen op koude vloeren‘’, zegt Van ‘t Hof.

Tekst gaat door onder de foto's

Volledig scherm Gestrande passagiers, onder wie jonge kinderen, moesten in de hal van de luchthaven slapen © Privé

Volledig scherm © Privé

,,We zijn radeloos en moesten onder bizarre omstandigheden de nacht doorbrengen omdat TUI uiteindelijk middels een sms verzocht zelf eventueel een hotel te laten boeken, terwijl we helemaal niet het vliegveld af mochten en überhaupt niet de beschikking over onze bagage konden krijgen. Moeders hadden geen toegang tot babyvoeding en luiers, ouderen zitten zonder medicijnen.‘’

Een zwangere vrouw en een stel zijn wel naar een hotel gebracht, zegt de Nederlander. Inmiddels hebben ze een voucher gekregen van 25 euro om broodjes en water te kopen.

Geen plek

TUI noemt de ‘oncomfortabele nacht’ voor de passagiers ‘bijzonder spijtig’, maar zegt dat er geen plek voor zo'n grote groep in een hotel was. De maatschappij bood aan eventueel de kosten voor losse hotelkamers die passagiers zelf moesten regelen te vergoeden, maar de meesten hebben de nacht op de luchthaven doorgebracht.

,,Een lokale afhandelaar kreeg direct opdracht om hotelkamers te zoeken voor onze passagiers‘’, aldus een TUI-woordvoerster. ,,Dat bleek bijzonder lastig. Er was geen beschikbaarheid voor deze groep. Vaak zijn er nog wel losse hotelkamers in een stad te vinden, dus wij hebben onze passagiers ook laten weten dat in geval zij zelf een kamer zouden vinden, wij die kosten vergoeden.‘’

Omdat een ruit niet snel te vervangen is, is vanochtend een ander toestel naar Boekarest gestuurd om de passagiers op te halen. De terugvlucht staat om 10.45 uur Nederlandse tijd gepland.

Volledig scherm © Privé

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.