'Cohen trof rijke Rus voor inauguratie Trump'

Elf dagen voor de inauguratie van de 45e president van de VS heeft de Russische miljardair Viktor Vekselberg, die banden heeft met het Kremlin, overleg gevoerd met Donald Trumps advocaat en regelaar Michael Cohen. Dat gebeurde in diens kantoor op de 26e verdieping van de Trump Tower.

Onderwerp van gesprek was de wederzijdse wens de betrekkingen tussen Rusland en de VS te verbeteren. Dat schrijft The New York Times vrijdag.

De krant baseert zich op informatie van de Amerikaanse zakenman Andrew Intrater, die geld belegt voor Vekselberg en aanwezig was bij de ontmoeting in New York in januari 2017. Ze spraken destijds af elkaar opnieuw te treffen bij de beëdiging van Trump. Intraters bedrijf Columbus Nova beloonde in de dagen daarna Cohen met een contract als consulent ter waarde van 1 miljoen dollar.

Die deal trok de aandacht van de federale autoriteiten die onderzoek doen naar de handel en wandel van Cohen. Intrater zei dat Vekselberg, zijn neef en grootste klant, geen rol heeft gespeeld in het besluit Cohen in te huren als adviseur. Nu de advocaat in opspraak is gekomen, onder meer door toedoen van speciaal aanklager Robert Mueller die uitzoekt of de Russen zich hebben bemoeid met de presidentscampagne, heeft hij achteraf spijt van dat dienstverband.