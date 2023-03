Colombia wil nijlpaarden drugsbaron Pablo Escobar naar India en Mexico sturen

Colombia zit in de maag met de nijlpaarden van Pablo Escobar. De bekende drugbaron haalde in de jaren tachtig vier exemplaren naar het land. De dieren vormen hier echt een invasieve exoot: ze hebben geen natuurlijke vijanden, en hebben zich inmiddels vermenigvuldigd tot meer dan 130 stuks. Colombia wil de nijlpaarden nu naar India en Mexico sturen.

Toen Pablo Escobar in 1993 overleed, ontsnapten de vier nijlpaarden die jarenlang rondliepen op zijn hacienda in Antioquia, 200 kilometer van Bogota. De dieren, die tot 3 ton kunnen wegen, hebben zich inmiddels vermenigvuldigd en ver verspreid. En als er niets gebeurt, dan kan de populatie over 16 jaar gegroeid zijn tot 1500 exemplaren, zo blijkt uit een in 2021 gepubliceerde studie.

Wetenschappers waarschuwen dat nijlpaarden geen natuurlijke vijanden hebben in Colombia, en daarom een potentieel probleem vormen voor de biodiversiteit. Hun uitwerpselen veranderen bijvoorbeeld de samenstelling van rivieren, en kunnen zo de habitat van zeekoeien en capibara’s die in de omgeving leven verstoren. Vorig jaar bestempelde de regering in Colombia het nijlpaard als invasieve exoot.

,,Als we niets doen, dan heeft het probleem over twintig jaar geen oplossing meer”, zegt Nataly Castelblanco Martínez, co-auteur van de studie, in het tijdschrift Nature. En dus stelt Colombia nu voor om tenminste 70 nijlpaarden die in de buurt van de voormalige ranch van Escobar leven naar India en Mexico te transporteren, om zo de populatie in de hand te houden. Eerder overwoog men nog de nijlpaarden te doden. Ook werden een aantal exemplaren gesteriliseerd.

Met het vliegtuig naar India en Mexico

Het plan om de dieren naar India en Mexico te brengen was al meer dan een jaar in de maak, zei Lina Marcela de los Ríos Morales, directeur dierenbescherming en -welzijn bij het ministerie voor Milieu van Antioquia, tegen het Amerikaanse NPR. De nijlpaarden zouden met voedsel in grote, ijzeren containers gelokt worden, om dan met een vrachtwagen vervoerd te worden naar de internationale luchthaven in Rionegro, 150 kilometer verderop.

Vanaf daar zouden de dieren naar India en Mexico gevlogen worden, waar opvangplekken en dierentuinen voor de nijlpaarden kunnen zorgen. ,,Het is mogelijk. We hebben al ervaring met het herplaatsen van nijlpaarden in dierentuinen wereldwijd”, zei een woordvoerder van de organisatie die de operatie zou leiden.

Zestig nijlpaarden gaan volgens de plannen naar de Greens dierenopvang en -herstel in Gurajat, India. Nog eens tien dieren zouden bij dierentuinen en opvanglocaties in Mexico terechtkomen. Ecuador, de Filipijnen en Botswana hebben volgens de gouverneur van Antioquia ook aangegeven bereid te zijn om nijlpaarden naar hun land te herplaatsen.

