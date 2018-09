Colombiaanse politie sluit museum over drugsbaas Pablo Escobar

Wereldwij­de afvalberg dreigt ruim te verdubbe­len

20 september De afvalberg is wereldwijd sterk aan het groeien. Wanneer we niet ingrijpen zal de hoeveelheid afval die we produceren in 2050 met zo'n zeventig procent zijn toegenomen. Daarvoor waarschuwt de Wereldbank in haar nieuwe verslag 'What a waste'.