'Combinatie van langdurige hitte en vochtigheid zal veel slachtoffers maken, vergelijkbaar met corona’

Australië mag muizen­plaag niet te lijf met krachtig rattengif

23 juni De muizenplaag in de Australische staat New South Wales loopt gierend uit de hand. Maar ondanks de enorme schade die de knagers aanrichten in de landbouw is een verzoek om een zwaar rattengif te mogen gebruiken vandaag afgewezen door de lokale overheid.