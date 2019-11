Commandant Islamitische Jihad gedood in Gaza

Islamitische Jihad is een van de gewapende groepen die actief is in Gaza. In een verklaring zeggen Israëlische militairen dat premier Benjamin Netanyahu de operatie heeft goedgekeurd omdat Al-Atta verantwoordelijk wordt gehouden voor een recente reeks raket-, drone- en scherpschuttersaanvallen in het grensgebied. Ook zou hij nieuwe aanvallen hebben gepland.