Complotdenker Alex Jones vraagt faillissement aan na claims van 1,5 miljard dollar

Jones verklaarde jarenlang dat een schietpartij op een basisschool in de plaats Sandy Hook in scène was gezet, onder meer op zijn populaire platform Infowars. Bij het bloedbad in 2012 kwamen twintig kinderen en zes leraren om het leven. Jones erkent inmiddels dat de schietpartij heeft plaatsgevonden. Hij zei er onder andere over: ,,Het was een oefening, een gigantisch theaterstuk. Hebben ze echt een paar kinderen vermoord? Ik weet het niet.” En: ,,Dit moet onderzocht worden. Ze gebruiken dit duidelijk om achter onze wapens aan te gaan.”