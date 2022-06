Conclusie onderzoekscommissie: bestorming Capitool was couppoging Trump

UPDATEDonald Trump orkestreerde vorig jaar een schaamteloze couppoging om aan de macht te blijven, concludeert een parlementair onderzoek in de VS.

In een langverwachte hoorzitting presenteerde een speciale commissie in het Huis van Afgevaardigden de eerste resultaten van een onderzoek naar de bestorming van het Capitool. Op 6 januari vorig jaar drongen aanhangers van Trump met geweld het gebouw binnen. Dat was ‘de uitkomst van een couppoging’, beschreef commissievoorzitter Bennie Thompson.

Met onder meer opnames van verhoren van medewerkers en familieleden van Trump gaf de commissie een eerste impressie van doelbewuste misleiding door een president die zo aan de macht probeerde te blijven. Vicevoorzitter Liz Cheney sprak van een uitgekiend ‘zevenpuntenplan’ waarmee Trump en zijn mensen maandenlang voorbereidingen troffen voor het negeren van de verkiezingsuitslag. ,,Op de ochtend van 6 januari was het de bedoeling van Donald Trump om president van de VS te blijven”, schetste Cheney.

Trump weet heel goed dat hij de verkiezingen van 2020 verloor, concludeert de commissie. Zijn eigen minister van justitie Bill Barr vertelde hem zonder omhaal dat geen enkel bewijs bestond voor grootschalige verkiezingsfraude. ,,Ik zei de president dat het bullshit was,” verklaarde Barr in het getuigenverhoor dat de commissie liet zien. Zelfs vóór de verkiezingsdag had Trump van zijn eigen datateam al gehoord dat hij zou gaan verliezen.

Ook zijn eigen dochter gelooft niet in de leugens over verkiezingsfraude, erkende Ivanka Trump in gesprek met de commissie. ,,Ik respecteer minister Barr, en accepteer wat hij zegt.” Het zijn belangrijke verklaringen uit de cirkel rond Trump - veel Republikeinse kiezers geloven nog altijd dat de verkiezingen van 2020 niet eerlijk zijn verlopen.

‘Pence ophangen’

De informatie van de commissie schetst een onthutsend beeld van Donald Trump als meedogenloze autocraat. De hordes in het Capitool ‘doen wat ze moeten doen’, zou hij gezegd hebben. Toen hij hoorde dat zijn aanhangers scandeerden dat ze vicepresident Pence wilden ophangen, reageerde hij positief. ,,Misschien hebben onze aanhangers het juiste idee - Mike Pence verdient het”, zei hij volgens een bron van de onderzoekscommissie.

Die hoopt zoveel mogelijk Amerikanen ervan te overtuigen dat de democratie in gevaar is en Trump van het politieke toneel moet verdwijnen. Straffen kan de parlementaire onderzoekscommissie niet opleggen. Wel kan die informatie doorspelen aan justitie, met het advies betrokkenen strafrechtelijk te vervolgen, bijvoorbeeld voor het hinderen van officiële procedures of een vorm van fraude. Of dat gebeurt is nog onduidelijk.

De commissie legt de eindverantwoordelijkheid voor de bestorming in ieder geval bij Trump. ,,President Trump ontbood de menigte, verzamelde de menigte en stak de vlam aan voor een aanval”, schetste Cheney. Om dat te onderbouwen, speelde de commissie onder meer beelden af van relschoppers die verklaren dat ze naar Washington waren gereisd op verzoek van Trump.

Briefje

De hoorzitting werd doelbewust gehouden op het moment dat veel Amerikanen voor de tv zitten. De commissie deed moeite om een makkelijk behapbaar verhaal te presenteren. Cheney en Thompson lazen rechtdoorzee feiten en getuigenverklaringen voor. Ze lieten beelden van die dag zien en foto’s van documenten die hun oordeel onderbouwen.

Zo is de commissie in bezit van een briefje waarop een medewerker van Trump had geschreven wat de president zou moeten zeggen: ,,Iedereen die het Capitool is binnengegaan zonder toestemming moet onmiddellijk vertrekken.” Trump weigerde die woorden uit te spreken, ondanks smeekbedes van zijn team en partijgenoten in het Congres.

De bestorming gebeurde niet spontaan, oordeelt de commissie. Na een tweet waarin Trump zijn aanhangers opriep die 6de januari naar Washington te komen, begonnen extremistische groepen plannen te maken. De commissie richtte zich in de eerste hoorzitting vooral op de rol van de Proud Boys, die volgens getuigen met enkele honderden tegelijk optrokken naar het Capitool, al voordat Trump klaar was met de speech die hij in de buurt hield. Een lid van de groep brak als eerste een ruit om het pand binnen te gaan.

In vijf hoorzittingen die nog volgen, zal de commissie uitweiden over conclusies die in de eerste sessie slechts werden samengevat. Zo zegt de onderzoeksgroep te weten dat leden van Trumps kabinet in de dagen na de aanval overwogen om hem af te zetten. Zijn naaste medewerkers, beschreef Cheney, ,,wisten dat Donald Trump te gevaarlijk was om alleen gelaten te worden”.