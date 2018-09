Congo dreigt met vertrek uit Internationaal Strafhof

Congo heeft zaterdag gedreigd om uit het Internationaal Strafhof te stappen. Maandag moet het hof een uitspraak doen in hoger beroep over de Congolese oppositieleider Jean-Pierre Bemba, die door de kiescommissie van het land is uitgesloten van de presidentsverkiezingen op 23 december.

Congo 'sluit niet uit, als laatste redmiddel' om zich terug te trekken uit het Internationaal Strafhof, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in een persbericht. In de verklaring wijst het ministerie ook op 'druk op de rechters' die de 'interne politiek' in Congo zou beïnvloeden.

Meer concreet zegt de Congolese regering dat ze 'verschillende, overeenstemmende aanwijzingen in haar bezit heeft, die aangeven dat sommige regeringen druk uitoefenen op de rechters van het Internationaal Strafhof'. Die druk zou slaan op de zaken voor het Internationaal Strafhof 'die in verband staan met de situatie in Congo en die in staat zijn om invloed te hebben op het lopende verkiezingsproces'.

Het persbericht lijkt aan te geven dat de Congolese regering bang is voor een vrijspraak van Bemba maandag. Op die manier zou die zich weer kunnen mengen in de presidentsverkiezingen. Het Internationaal Strafhof moet zich uitspreken over de straf voor de ex-militieleider in een zaak van beïnvloeding van getuigen. Bemba, tegenstander van president Joseph Kabila, is juist uitgesloten van de verkiezingen door de kiescommissie en het Grondwettelijk Hof vanwege zijn veroordeling in eerste aanleg in die zaak.

Vrijspraak in belangrijkste zaak