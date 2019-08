Congolese artsen achter ‘ebola-moord’ op WHO-dokter

De openbare aanklager van het land, dat al een jaar wordt geteisterd door een ebola-uitbraak, heeft dat bekendgemaakt. WHO-arts Richard Valery Mouzoko Kiboung uit Kameroen werd op 19 april doodgeschoten in de stad Butembo , waar hij in het universitair ziekenhuis een vergadering voorzat met leden van het ebola-responsteam. Gewapende strijders die betrokken waren bij de aanval, hebben tijdens hun verhoor gezegd dat artsen van het ziekenhuis de aanslag hebben gecoördineerd. Daarop zijn er drie aangehouden en is er nog een voortvluchtig. Volgens aanklager kolonel Jean-Baptiste Kumbu Ngoma is sprake van ‘terrorisme en criminele samenzwering’, de drie verdachten zouden de moord vijf dagen van tevoren hebben gepland met de aanvallers. De lokale tak van de Congolese doktersraad reageert verontwaardigd op de arrestaties. Die vindt dat de artsen, Hippolyte S., Aurélien L. en Gilbert K. en een vierde verdachte arts, Mundama W. die het land uit is, zo snel mogelijk op borgtocht moeten worden vrijgelaten omdat anders de medische hulp in de regio in het geding komt.

Milities

De bestrijding van de dodelijke ziekte in Congo wordt bemoeilijkt door de aanwezigheid van gewapende milities in het gebied die geregeld aanslagen plegen. Ook is er tegenwerking van lokale artsen en gebedsgenezers die de hulp van buitenlandse organisaties soms als een bedreiging voelen.

Daarnaast hebben we te maken met invloedrijke katholieke priesters die goedgelovige mensen vertellen dat ebola niet erg is en dat het overgaat als je maar genoeg bidt. Er zijn ook botsingen geweest tussen hulpverleners en dorpsoudsten over wantrouwen in westerse medicijnen maar ook over door de artsen voorgestelde, preventieve, maatregelen bij bijvoorbeeld traditionele begrafenissen van zeer besmettelijke ebolalijken die door nabestaanden worden aangeraakt met kans op besmetting.