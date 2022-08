Congres VS akkoord met verkoop 5 miljard dollar militair materieel aan Saoedi-Arabië en Emiraten

Washington heeft dinsdag ingestemd met de mogelijke verkoop van Patriot- en THAAD-raketafweersystemen ter waarde van meer dan 5 miljard dollar (4,9 miljard euro) aan Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Vorige maand was de Amerikaanse president Joe Biden nog in Saoedi-Arabië, waar hij een ontmoeting had met de controversiële kroonprins Mohamed bin Salman.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie bracht het Congres op de hoogte van het plan om voor 3,05 miljard dollar (3 miljard euro) 300 Patriot-raketten te verkopen aan het regime in Riyad. Volgens het Pentagon wordt Saoedi-Arabië zo in staat gesteld de ‘slinkende voorraad Patriot-raketten aan te vullen’. Die werden ingezet tegen de drone-aanvallen die de Houthi-rebellen in het naburige Jemen op Saoedi-Arabië lanceerden, aldus de VS. Sinds 2015 woedt in Jemen een conflict tussen regeringstroepen, die worden gesteund door een militaire coalitie die geleid wordt door Riyad, en de Houthi-rebellen, die steun krijgen vanuit Iran.

Het Congres gaf ook toestemming voor een deal met Verenigde Arabische Emiraten, een bondgenoot van Saoedi-Arabië in het conflict in Jemen. Twee THAAD-systemen, met 96 raketten, mogen worden geleverd aan Abu Dhabi, en dat voor een bedrag van 2,25 miljard dollar (2,21 miljard euro). De Amerikaanse groep Raytheon maakt de Patriots, THAAD is een systeem van Lockheed Martin, eveneens Amerikaans.

Wapenstilstand in Jemen

De aankondiging van de wapenverkoop komt er kort nadat de VN bekendmaakte dat de wapenstilstand in Jemen met nog eens twee maanden verlengd wordt, met de hoop de onderhandelingen die moeten leiden tot een duurzamere vrede te ‘intensiveren’.

Bij zijn aantreden zei de Amerikaanse president Joe Biden dat hij geen wapens zou verkopen aan Saoedi-Arabië voor een offensief in Jemen. Volgens de VS zullen de wapens die nu mogelijk worden gekocht worden gebruikt voor defensieve doeleinden.

Biden bezocht Saoedi-Arabië in juli om onder meer te praten over de productie van extra olie, nu de VS gebukt gaan onder hoge inflatie en bijkomende benzineprijzen. Het bezoek kwam hem in eigen land op veel kritiek te staan. Kroonprins Bin Salman is volgens de Amerikaanse veiligheidsdiensten verantwoordelijk voor de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi, die tot aan zijn dood in de VS woonde en voor de Amerikaanse krant The Washington Post werkte. Volgens Biden heeft hij Bin Salman tijdens het bezoek geconfronteerd met de zaak-Khashoggi. Bin Salman ontkent dit.