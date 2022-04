Conservatieve Sarah Palin wil jaren na verloren race om Witte Huis in het Congres

LIVE | Oekraïense luchtmacht: wij domineren luchtruim, VS geven Oekraïne extra militaire steun

De Russische president Vladimir Poetin heeft het leger bevolen de westelijke grenzen van het land te versterken, zei een Kremlin-woordvoerder vrijdag tegen een Belarussische tv-zender. En Oekraïne weerspreekt de Russische beschuldigingen dat het een oliedepot in het Russische Belgorod heeft aangevallen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne. Lees hier het vorige liveblog terug.

4:04