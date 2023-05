Containerschip vaart tegen Belgische brug, vrachtwagenchauffeur komt met de schrik vrij

Door de botsing belandden twee containers van het schip in het water, drie andere kwamen verticaal vast te zitten onder de brug. ,,Hierdoor werd het wegdek van de brug omhoog geduwd’’, zegt de Belgische brandweer. De takeling en berging van het schip zullen nog enige tijd in beslag nemen.

De hulpdiensten werden even na 22.30 uur maandagavond opgeroepen voor het scheepvaartongeval. Duikers van de brandweer werden ter plaatse gestuurd en de brandweer liet ook meteen twee brandweerboten in het water om de twee containers te markeren met boeien.

In shock

De andere hulpdiensten ontfermden zich over de chauffeur van de vrachtwagen. Die was nietsvermoedend over de N16 richting Mechelen gereden, waarna hij frontaal tegen het omhoog gekomen wegdek van de Ringbrug knalde. De ravage was bijzonder groot. De chauffeur wist nog wel zelfstandig uit het voertuig te klimmen. Hij verkeerde in shock en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.