‘Copy-paste premier’ Luxemburg geeft mastertitel terug in plagiaataffaire

Bettel (48) ontkent het plagiaat, maar erkende eerder al dat het ‘anders had gekund en misschien zelfs had gemoeten'. De Universiteit van Lotharingen in Nancy (Frankrijk), waar hij destijds studeerde, besloot na controle van de thesis dat hij zijn diploma mag houden als hij snel de ‘ontbrekende tekstverwijzingen’ zou aanleveren. Bettel laat desondanks zijn diploma intrekken ‘om elke twijfel over de verdiensten’ van de titel weg te nemen en ‘om elk verlies van vertrouwen in het academische werk’ te vermijden.