Corona brengt Trump en de VS in een benauwde situatie

liveblog corona LIVE | Bijna 4000 besmettin­gen in 24 uur, meerdere Amerikaan­se Republikei­nen besmet

19:21 De afgelopen 24 uur zijn er bijna 4000 coronabesmettingen vastgesteld in Nederland. De huidige infectiegolf is veroorzaakt door jonge vakantievierders die het coronavirus meenamen uit Zuid-Frankrijk en Spanje. Een ‘duidelijke en geloofwaardige’ uitleg voor de situatie nu, aldus RIVM-directeur Jaap van Dissel. Niet alleen de volksgezondheid heeft te kampen met het coronavirus, maar ook de democratie lijdt eronder. Onafhankelijk Amerikaans onderzoek, stelt dat de pandemie zeker in 80 landen wordt misbruikt door de overheid. Bijvoorbeeld voor het indammen van persvrijheid of mensenrechten. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in onderstaand liveblog.