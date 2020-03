Corona gijzelt Italië: metropool Rome is spookstad, chaos en rellen in gevangenissen

video Italiaanse ‘Gomor­ra’-ac­teur is wanhopig: ‘Mijn dode zus (47) ligt hier bij mij. Niemand helpt ons’

10:24 Een Italiaanse gymleraar, die ook een rolletje heeft in de bekende maffiaserie Gomorra, heeft een wanhopige oproep gedeeld op Facebook, 24 uur na het overlijden van zijn zus Teresa (47). “Mijn dode zus ligt hier bij mij. Niemand helpt ons. Italië laat ons in de steek”, zegt Luca Franzese (43) in de pakkende video. Hij zag zijn grootste vrees later ook bevestigd: zijn zus bleek te zijn besmet met het coronavirus. Wellicht is de Napolitaan zelf ook besmet, maar hij is voorlopig niet getest.