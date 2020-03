Corona wereldwijd: chaos in Iran, de draai van Trump en zorgen in Zuid-Amerika

Virusvluch­te­lin­gen varen massaal naar coronavrij Frans eiland

16:24 Voor de kust van Bretagne ligt één eilandje dat nog steeds virusvrij is. Het idyllische Belle-Île-en-Mer telt volgens de officiële Franse instanties nul coronabesmettingen. En dat hebben ze geweten. De afgelopen dagen stonden de Fransen in de rij om per boot af te reizen naar het eiland. Volgens de lokale pers was sprake van ‘een massale intocht’. Veerboten stonden allemaal vol en mensen zochten zelfs ‘taxibootjes’ om extra snel over te kunnen varen.