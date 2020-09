Coronavirus verspreidt zich in India nog sneller dan in de VS

Beruchte directeur Cambodjaan­se martelge­van­ge­nis overleden

2 september De Cambodjaanse voormalige gevangenisdirecteur Kaing Guek Eav (77), die de leiding had over Tuol Sleng, de beruchtste martelgevangenis van het Rode Khmer-regime, is overleden. Het overlijden van 'Duch', zoals hij bekendstond, is bekend gemaakt door het Cambodjatribunaal, dat hem in 2012 tot een levenslange celstraf veroordeelde voor zijn rol in de Rode Khmer-terreur.