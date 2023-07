Criminele clan zoekt mee naar loslopende leeuwin in Berlijn ‘voordat een gek haar afknalt’

UpdateDe zoektocht van de Duitse politie naar een loslopende leeuwin in Berlijn en Brandenburg is vrijdag om 07:00 uur hervat. Ook een bekende criminele clan uit Berlijn is op zoek naar het dier. Firas Remmo, de zoon van de clanbaas, roept zijn Instagramvolgers op om met informatie over de leeuwin naar hem te komen. Dan zou hij haar terugbrengen naar haar verblijf ,,voordat een of andere gek haar afknalt.”

Er zouden in de nacht geen nieuwe sporen van het dier zijn gevonden en de leeuwin zou ook door niemand meer zijn gezien. De Duitse politie doet onderzoek naar particuliere eigenaren van leeuwen.

Duitse media speculeren of Firas Remmo iets te maken heeft met de leeuwin, maar het kan ook zijn dat hij de media-aandacht bewust heeft opgezocht. Hij deelt namelijk gretig artikelen die Duitse media over zijn oproep hebben geschreven. Remmo plaatste eerder al foto’s van zichzelf met een tijger aan een halsband, zijn ‘lievelingshuisdier’.

Gevaarlijk wild dier

De zoektocht is al sinds donderdagochtend aan de gang. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een korte zoekpauze, maar vrijdag is de zoektocht hervat met 120 man. De politie roept mensen nog altijd op het bosgebied ten zuiden van de Duitse hoofdstad te mijden en zegt dat het om een ,,gevaarlijk wild dier” gaat. De zoektocht concentreert zich op enkele voorsteden zuidwestelijk van Berlijn, waar het roofdier donderdag een aantal keren zou zijn gezien.

Het is nog onduidelijk waar de leeuwin vandaan komt. Dierentuinen en andere erkende organisaties in en rond Berlijn zouden volgens lokale media geen dieren missen. De politie doet onderzoek naar particuliere eigenaren van de wilde dieren. In Brandenburg zijn 23 leeuwen officieel geregistreerd. Deze komen uit drie verschillende circussen, twee dierentuinen en een particuliere instelling.

Wild zwijn

De loslopende leeuwin houdt de gemoederen in en rond Berlijn sinds de nacht van woensdag op donderdag flink bezig. Toen werd het roofdier voor het eerst gezien bij een aanval op een wild zwijn. Direct begon de politie, daarbij ondersteund door pantserwagens, helikopters en drones, honden, jagers en dierenartsen, een zoektocht naar het dier. In de loop van de dag bevestigde de politie dat het vermoedelijk om een loslopende leeuwin zou gaan.

Verschillende keren werden delen van voorsteden in het zuidwesten van de Duitse hoofdstad en rond de grens met de naastliggende deelstaat Brandenburg donderdag afgezet, omdat ooggetuigen het dier zouden hebben gezien of ‘leeuwengebrul’ zouden hebben gehoord. Zo werden de ongeveer 60.000 bewoners van de voorsteden Kleinmachnow, Stahnsdorf en Teltow donderdagochtend vroeg al via sociale media en met luidsprekerwagens opgeroepen om hun huis niet te verlaten. Maar steeds liep het spoor naar het loslopende dier dood.

Volledig scherm © ANP / EPA

‘Spannende fase’

Donderdagavond deed de politie opnieuw een melding dat de leeuwin zou zijn gezien in een stuk bos in Kleinmachnow. ,,We zitten in een spannende fase, hij is net gezien”, meldde de politie aan verschillende lokale media. Toch werd ook daar de zoekactie na enkele uren weer afgebroken. 220 agenten in Berlijn en 100 agenten in Brandenburg maken zich nu op voor het zoeken naar de leeuwin in het donker: ,,We blijven zoeken tot het dier gevonden is en we volgen elke tip op.” Bij de zoektocht maken ze onder meer gebruik van enkele nachtkijkers.

Eerder op de dag bleek al dat het nieuws van de loslopende leeuwin de gemoederen in Berlijn flink bezighield. ,,Mijn telefoon staat al heel de dag roodgloeiend”, zei Saidra Schirl, de eigenaar van een bloemenkiosk in de wijk Zehlendorf in Berlijn, tegen deze site. ,,Dat het beest nog niet gevonden of neergeschoten is, boezemt mij ergens wel angst in.” Andere inwoners reageerden laconieker. ,,Leeuwin of niet, ik doe gewoon boodschappen”, zei Stephan.