Criminelen vermomd als politieagenten hielden nep-‘coronacontroles’

Een Poolse vrachtwagenchauffeur reed in de omgeving van Parijs toen hij op 7 april werd aangehouden door agenten. Ze hadden een uniform aan, lieten hun politiebadges zien en droegen een chirurgisch masker.

Lees ook Frankrijk laat vanaf 11 juli maximaal 5000 fans toe in stadions Lees meer

Het was een controle. In Frankrijk golden toen strenge quarantainemaatregelen en de agenten wilden weten of de chauffeur wel de weg op mocht. De controle verliep goed, de politiemensen reden weer weg en toen zag de Pool dat hij 1500 euro miste.

Een paar uur later deed zich, ook weer aan de rand van Parijs, hetzelfde tafereel voor. Een man uit Sri Lanka werd met zijn auto aangehouden. De agenten met mondkapjes vroegen of hij wel mocht rondrijden gezien corona. De auto en bagage werden geïnspecteerd en toen de politie weer was vertrokken, was de Srilankaan 3100 euro kwijt.

Veroordeeld

Vier Iraniërs zijn in Frankrijk veroordeeld tot celstraffen omdat ze vermomd als agenten mensen beroofden. Dat deden ze van half maart tot eind april. Mensen mochten toen vanwege corona alleen de straat op als daar dwingende redenen voor waren. ,,De Iraniërs hebben van die situatie misbruik gemaakt om zichzelf te verrijken’’, zei openbaar aanklager Laurine Fusier bij de rechtszaak tegen het viertal.

Bij berovingen op zeker tien plaatsen rondom Parijs maakten ze in zes weken 40.000 euro buit. In het Airbnb-huis dat ze huurden werden 12.000 euro aan cash en ook gestolen sieraden en een bankpas gevonden.

De Iraniërs, drie mannen en een vrouw, kregen straffen van 6 maanden tot 2 jaar cel. De groep ging uitermate professioneel – bijna à la een Hollywood-film - te werk, bleek tijdens de rechtszaak. Ze hadden het werk nauwkeurig verdeeld. Sommigen speelden agent, de anderen moesten op de uitkijk staan om te kijken of er geen echte agenten aankwamen. Bij de berovingen droegen ze soms het officiële politie-uniform en soms deden ze zich voor als agent in burger. Maar dan droegen ze wel een officiële politieband om hun arm en hadden ze een politiebadge en een politie-ID-kaart met pasfoto bij zich.

(Artikel gaat verder na de foto)

Volledig scherm Foto ter illustratie. © AFP

De slachtoffers werden nauwgezet geselecteerd. Het moesten buitenlanders zijn, want die hebben meestal veel cash bij zich, was de gedachte. De slachtoffers waren bijvoorbeeld Pools of Vietnamees: die zouden geen of slecht Frans spreken en zouden weinig van de Franse quarantaineregels weten. Een uniform intimideert dan snel. ,,Het waren gewiekste oplichters’’, zei een advocaat van één van de gedupeerden. De drie mannelijke daders waren zelf asielzoekers in Frankrijk, bleek tijdens de rechtszaak. Maar twee van hen bleken ook al verdacht of veroordeeld wegens diefstallen in Duitsland, Zwitserland, België en Italië.

Nepcontroles

Ze liepen in Frankrijk tegen de lamp toen er in korte tijd verscheidende soortgelijke aanklachten bij de politie binnenkwamen, wegens ‘nepcontroles’. ,,Dankzij de beelden van camera’s konden we vervolgens de twee auto’s van de daders traceren’’, aldus de politie. Daarna werden de Iraanse nepagenten op heterdaad betrapt ten oosten van Parijs, toen ze daar net een nieuwe ‘controle’ wilden uitvoeren. In de rechtszaal legde één van hen een gedeeltelijke bekentenis af, maar van berouw leek geen sprake. ,,We vroegen alleen of mensen wel de benodigde papieren bij zich hadden. We bedreigden niemand.’’