Cruyff Court geeft Molenbeek nieuwe hoop

Imane Elm (17) en Doranthina Likaj (28) zijn de eerste twee Cruijff coaches die voetbaltechnisch, na een snelkookpanopleiding in Amsterdam, het splinternieuwe Cruyff court in het hartje van de Brusselse deelgemeente Sint Jans Molenbeek gaan runnen. ,,Jongeren die zelf geen kans krijgen zich bij een club aan te sluiten gaan trainen en misschien alsnog naar een club begeleiden. En in elk geval voorkomen dat ze doelloos op straat rondzwerven”, zo omschrijft Imane haar opdracht. ,,Hen techniek, maar vooral ook clubgevoel bijbrengen”, vult Doranthina aan.

Mooi avontuur

Het tweede Cruyff Court in België (na Mechelen) moet al op 22 maart speelklaar zijn, precies twee jaar na de terreuraanslagen op vliegveld Zaventem en metrostation Maalbeek en bijna twee jaar na de dood van Cruijff. Kort na die aanslagen maar ook al na die in Parijs een paar maanden eerder kende de ‘Molenbeek-bashing’ nauwelijks grenzen, zo vertelde burgemeester Françoise Schepmans eerder vandaag op een drukbezochte bijeenkomst met sponsors en andere supporters. Ze vindt het ‘een mooi avontuur’ om ook met voetbal het samenleven in haar probleemgemeente een nieuwe injectie te geven.

Quote Brussel moet weg uit die gitzwarte tijd van kort na de aanslagen. Unico van Kooten, initiatiefnemer

Het is een project dat verenigt en het is er eentje met potentieel, vult sportwethouder El Khannouss aan. Van de 100.000 inwoners van Molenbeek zijn 30.000 nog geen 25. De Nederlandse initatiefnemers Ahmed Larouz (uit Amsterdam) en Unico van Kooten (uit Brussel) staan er glunderend bij. ,,Brussel moest weg uit die gitzwarte tijd van kort na de aanslagen", aldus Van Kooten. ,,Laten zien dat je het leven moet nemen zoals het komt, maar dat het ook doorgaat."

Buitenbeentje

Cruyff Courts zijn er wereldwijd al 240, verspreid over 20 landen. De naar de Nederlandse voetballegende genoemde stichting die de Cruyff Courts runt, bestaat al meer dan 20 jaar, vertelt stichtingsmedewerker Ilja van Holsteijn. ,,Johan had in Amerika een buurjongetje met Down, hij leerde hem spelen, schieten en koppen. Daar al besloot hij dat hij later iets wilde doen met sport en kinderen.” Temidden van al die bestaande trapvelden is de nieuwste aanwinst in Molenbeek, gezien zijn reputatie, natuurlijk wel een buitenbeentje.

Rotarykringen en tal van bedrijven legden vanmorgen flinke bedragen op tafel voor het nieuwe project, ook de Nederlandse ambassade in België tast in de buidel, voor de opleiding van de eerste aspirant-coach. ,,Het is mooi om in dit project met zo’n positieve vibe mee op te stappen”, aldus plaatsvervangend ambassadeur Wampie Libon. En grappend erachteraan: ,,Bovendien kunnen we op voetbalgebied nog heel veel leren van de Belgen.”