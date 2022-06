Curaçao voert avondklok in vanwege tropische storm

Met video Doden en honderden gewonden na lek giftig gas in haven Jordanië

Zeker twaalf doden en ruim 260 gewonden, melden Jordaanse autoriteiten over een ramp in de Zuid-Jordaanse havenstad Aqaba, waar giftig chloorgas kon ontsnappen. Op sociale media waren beelden te zien van een gelige damp boven het water. Een container met het dodelijke spul zou tijdens het laden op een boot in het water zijn gevallen.

27 juni