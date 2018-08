Curaçaose oud-minister van Volksgezondheid moet de cel in

Chauffeur Antonio: Ik snap niet dat ik nog leef

13:10 De foto van zijn vrachtwagen die vlak voor de afgrond tot stilstand kwam, ging gisteren heel de wereld over. Zelf was Antonio Rubino (37) enige tijd in shock nadat hij de ponte Morandi voor zijn ogen zag instorten. Inmiddels is hij de schok te boven en realiseert hij zich steeds meer hoeveel geluk hij gehad heeft: ,,Ik snap niet dat ik nog leef.''